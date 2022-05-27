جدة - نرمين السيد - ونشرت "الخطيب"، مجموعة من الصور، وهى ترتدى مريلة المطبخ، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها.
وعلقت ياسمين الخطيب على الصور قائلة: "الأكلة الحلوة مش مرتبطة بإتقان الطبخ، وإنما بالطبخ بمزاج.. ده إللى بيقولوا عليه (النَفَس)".
وولدت ياسمين الخطيب فى عام 1981 بالقاهرة لأب مصرى، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة فى مصر والشرق الأوسط فى الأربعينيات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذى أثار ضجة كبيرة.
بدأت العمل الإعلامى بأحد برامج قناة "روتانا مصرية"، من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامى تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق "من الآخر"، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التى تواجه الأسرة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين الخطيب فى المطبخ وسر «الأكلة الحلوة» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.