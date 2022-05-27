ياسمين الخطيب فى المطبخ وسر «الأكلة الحلوة» (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت "الخطيب"، مجموعة من الصور، وهى ترتدى مريلة المطبخ، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصور قائلة: "الأكلة الحلوة مش مرتبطة بإتقان الطبخ، وإنما بالطبخ بمزاج.. ده إللى بيقولوا عليه (النَفَس)".

وولدت ياسمين الخطيب فى عام 1981 بالقاهرة لأب مصرى، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة فى مصر والشرق الأوسط فى الأربعينيات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذى أثار ضجة كبيرة.

بدأت العمل الإعلامى بأحد برامج قناة "روتانا مصرية"، من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامى تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق "من الآخر"، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التى تواجه الأسرة المصرية.