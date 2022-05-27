جدة - نرمين السيد - وأثبتت الابتكارات الحديثة جدارتها، بفضل المساهمات الجماعية المستنيرة والجهود المتضافرة الحثيثة بين كل من فريق منشأة مركز البيانات فى هواوى وخبراء الصناعة، حيث أعادت التأكيد على التزام شركة هواوى الذى تعهدت به: ألا وهو بناء مراكز بيانات ذكية منخفضة الكربون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هواوى ترفع الستار على إمداد الطاقة الجديد PowerPOD 3.0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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