بسبب «الريأكت».. أزمة تثير غضب رواد «فيسبوك» (صور)

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جدة - نرمين السيد - تحديثات "فيسبوك" الجديدة أخفت "الريأكت - رمز الشعور"، إذ لم يعد المستخدم قادرا على معرفة الأشخاص الذين تفاعلوا مع منشوره، بينما يظهر أمامه عدد المتفاعلين فقط.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة "ميتا"، أمس، وجود عطل فنى فى تطبيق "إنستجرام" لمستخدمى الهاتف المحمول، وقالت فى بيان لها: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات فى الوصول إلى إنستجرام.. نعمل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى فى أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أى إزعاج".
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