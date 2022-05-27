حقيقة ظهور «سحب الماماتوس» فى سماء مومباى (صورة) 

جدة - نرمين السيد - وتشبه "سحب الماماتوس" الفقاعات، وتظهر عندما يوجد هواء مضطرب بالقرب من عاصفة رعدية.

ومن جانبه قال أوضح إريك زيرنيش عالم الأرصاد الجوية، عبر حسابه على "فيسبوك"، حقيقة ظهور هذه الفقاعات، نافيا ظهورها فى سماء مدينة مومباى الهندية.

ونسب إريك زيرنيش، الصور المتداولة إلى الفنان المقيم فى الولايات المتحدة، برنت شافنور، والذى أكد بدوره أن هذه الصور غير حقيقية وعبارة عن تصميم جرافيك قديم قام بنشره عبر حسابه على "فيسبوك" فى أغسطس من عام 2020.