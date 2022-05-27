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جدة - نرمين السيد - وكشفت محكمة برشلونة، أن شاكيرا تتهرب الضرائب لخزينة الدولة تقدر بـ 15.5 مليون دولار أمريكى، وتتظاهر بعدم الإقامة فى البلاد وإخفاء دخلها.
وتواجه شاكيرا، 6 جرائم رفعها مكتب المدعى العام ضدها، وهو ما جعل المحكمة ترفض استئنافها على الحكم.
على صعيد آخر، ظهرت شاكيرا مؤخرا على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائى فى دورته الـ75، وخطفت الأنظار بإطلالتها المميزة خلال مشاركتها فى العرض الخاص لفيلم "Elvis"، وظهرت مرتدية فستانا أسود أنيق عارى الكتفين ومفتوح من عند الركبة مع قفازات سوداء وتسريحة شعر أنيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محاكمة شاكيرا فى 6 جرائم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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