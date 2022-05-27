محاكمة شاكيرا فى 6 جرائم 

جدة - نرمين السيد - وكشفت محكمة برشلونة، أن شاكيرا تتهرب الضرائب لخزينة الدولة تقدر بـ 15.5 مليون دولار أمريكى، وتتظاهر بعدم الإقامة فى البلاد وإخفاء دخلها.

وتواجه شاكيرا، 6 جرائم رفعها مكتب المدعى العام ضدها، وهو ما جعل المحكمة ترفض استئنافها على الحكم.

على صعيد آخر، ظهرت شاكيرا مؤخرا على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائى فى دورته الـ75، وخطفت الأنظار بإطلالتها المميزة خلال مشاركتها فى العرض الخاص لفيلم "Elvis"، وظهرت مرتدية فستانا أسود أنيق عارى الكتفين ومفتوح من عند الركبة مع قفازات سوداء وتسريحة شعر أنيقة.