جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس، أن عرضًا للشركة تضمن رسمًا بيانيًا أشار إلى زيادة كبيرة في الإصدارات مقارنة بإصداراتها هذا العام، حيث سيكون ربع إصدارات الشركة تقريبًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهاتف الذكي، مع تقسيم الباقي بين وحدات تحكم PlayStation 4 و PlayStation 5.
وقال مسؤول في الشركة: "من خلال التوسع إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، لدينا الفرصة للانتقال من حالة التواجد في قطاع ضيق جدًا من سوق برامج الألعاب بشكل عام، إلى التواجد إلى حد كبير في كل مكان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «سونى» تخطط لإدخال نصف إصدارات ألعابها على الكمبيوتر والهواتف الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.