«سونى» تخطط لإدخال نصف إصدارات ألعابها على الكمبيوتر والهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس، أن عرضًا للشركة تضمن رسمًا بيانيًا أشار إلى زيادة كبيرة في الإصدارات مقارنة بإصداراتها هذا العام، حيث سيكون ربع إصدارات الشركة تقريبًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهاتف الذكي، مع تقسيم الباقي بين وحدات تحكم PlayStation 4 و PlayStation 5.

وقال مسؤول في الشركة: "من خلال التوسع إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، لدينا الفرصة للانتقال من حالة التواجد في قطاع ضيق جدًا من سوق برامج الألعاب بشكل عام، إلى التواجد إلى حد كبير في كل مكان".