جوجل تواجه تحقيقا جديدا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أن التحقيق يعد الثانى الذى يستهدف ممارسات إعلانات جوجل فى المملكة المتحدة.

وأطلقت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقًا منفصلاً مع الاتحاد الأوروبى يتعلق بشركة "ميتا" فى وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف من اتفاقية 2018 بين "ميتا" و"جوجل" المعروفة باسم "Jedi Blue" - المنافسة المقيدة فى الإعلانات الرقمية.

وقالت هيئة أسواق المال البريطانية، إنها تقوم بتقييم ما إذا كان دور "جوجل" فى صناعة تكنولوجيا الإعلان قد يشوه المنافسة.

ويعد عملاق الإنترنت لاعبًا مهيمنًا فى سوق الإعلانات عبر الإنترنت.