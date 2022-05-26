صفات تدفعك لاختيار شريك حياتك من برج الجوزاء

جدة - نرمين السيد - ويشعر الكثير بالخوف والانزعاج عن سماع "برج الجوزاء"، ولكن رجال برج الجوزاء يعد من الخيارات جيدة، وذلك لتمتعهم بالعديد من المواصفات الطيب. ومن بين المواصفات التى يتمتع بها رجل برج الجوزاء: - شخصيته عفوية تشبه الطفل، بالإضافة إلى الفضول تجاه كل شىء. - لديه استعداد دائم للمرح والتجربة. - تعبيراته واضحة على وجوهه فى حالة الشعور بالاكتئاب أو الغضب أو الحب والمزيد من المشاعر تجاه الأشخاص. - يرغب فى الذهاب إلى الأماكن المثيرة للاهتمام لقضاء وقت لطيف مع من يحب. - فى حالة الكشف عن مشاعره تجاه فتاة، لن يتوقف عن المجاملات والاهتمام بكافة التفاصيل. - كريم فى الهدايا عند وقوعه فى الحب ولا يبخل بأى أموال تجاه حبيبته. - متحمس دائما لمقابلة من يحب، ويحرص بشكل مستمر على إعداد مواعيد رومانسية عفوية. - يستغل جميع طرق الاتصال للكشف عن مشاعره العميقة لحبيبته.

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