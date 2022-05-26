«HP» تطرح لاب توب بسعر منخفض ومزايا فائقة

جدة - نرمين السيد - ويحتوى اللاب توب على كاميرا ويب بدقة تبلغ 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى تقنية الحد من الضوضاء من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعى.

ويتمكن الذكاء الاصطناعى من إغلاق الكمبيوتر المحمول تلقائيًا عند الابتعاد عنه، ويدعم تقنية الـ "5G"، ويعمل بأحدث معالجات شركة Intel من الجيل الثانى عشر 12th Gen Intel Core U.

وتطرح "HP" لاب توب "Pavilion x360 14" بسعر منخفض يصل إلى 599 دولار فقط.

كما تقدم الشركة أيضا طراز من "premium Pavilion Plus 14" الذى يأتى بتصميم أنحف حيث يبلغ سمكه .65 بوصة، ويُطرح بسعر 799 أى حوالى 14 ألف و780 جنيه مصرى.

وتسعى الشركة لتقدم الطرازات الحديثة من أجهزة لاب توب "HP Pavilion" والتى تزود بمواصفات مميزة وكبيرة عن غيرها السابقة وتدعم تقنية الـ 4G بفضل العمل بأحدث معالج من Intel، بالإضافة إلى أسعارها المنخفضة.