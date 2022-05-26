بعد غناء 40 ساعة.. مدرس يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وشارك دانيل ألكون الشهير بـ "دالكون" الذى يعمل مدرسا فى إسبانيا خلال أطول ماراثون راب، واستمر فى الغناء لساعات طويلة بلغت 39 ساعة و37 دقيقة و45 ثانية لمقاطع الراب بأسلوب "فريستايل". وحاول ألكون خلال العام الماضى الغناء للفترة المحددة ولكنه فشل، حتى تمكن تلك المرة من النجاح والفوز. واستطاع البريطانى من تخطى أرقام مغنى الراب الأمريكى واتسكى، الذى حقق الرقم القياسى فى 2020 بعد غناءه لمدة 33 ساعة و33 دقيقة و16 ثانية، وفقا لموقع "يوبى".

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