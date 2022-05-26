ببطارية تعمل ليومين.. تكنو تطرح هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف تكنو الجديد اسم "Tecno Pova 3" والذى يأتى ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 ميللى أمبير فى الساعة.

ويعد من أفضل الهواتف المتخصصة للألعاب، لأنه بسبب بطاريته الكبيرة يتمكن من العمل لمدة يومين دون الحاجة إلى إعادة شحنها مرة أخرى، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويأتى الهاتف بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1080× 2460 بيكسل.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائى بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعرين إضافيين بدقة 2 ميجابيكسل، ويضم الهاتف كاميرا أمامية مميزة تحتوى على مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل.

ويُطرح الهاتف بـ 3 ألوان وهم الأسود والفضى والأزرق، بسعر يبدأ من 172 دولار أى حوالى 3 الآف و200 جنيه مصرى.