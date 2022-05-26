للمساعدة فى أعمال المنزل.. شركة تطرح روبوتات جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة دايسون، المتخصصة فى الأعمال التكنولوجية، خلال 2020 استعدادها لاستثمار حوالى 2.75 مليار جنيه إسترلينى أى 3.45 مليار دولار عام 2025 فى مجال التكنولوجيا وإنتاج الروبوتات وبرامج التعلم الآلى.





واهتمت شركة دايسون بالأعمال التكنولوجية، وطرحت مجموعة من المكانس الكهربائية، بهدف القيام بعدد من الأعمال منها كنس الأريكة "الكنب"ورفع لعب الأطفال وغيره.

وتعد خطوة طرح الشركة لتلك المكنسة تمهيد لتصميم روبوتات قادرة على القيام بالأعمال المنزلية وغيرها من المهام وطرحها فى 2023.

وتسعى الشركة لطرح أكبر حملة توظيف مهندسين فى تاريخها، حيث توظف حاليا 250 مهندس من الروبوتات ذات الخبرة العالية فى التعلم الآلى، وأجهزة الاستشعار والميكاترونيك ورؤية الكمبيوتر، كما تأمل لتعين 700 مهندس آخر خلال الخمس سنوات المقبلة.

وحرصت الشركة أيضا على توظيف روبوتات فى خدمة التوصيل إلى المنازل، وتوصيل المواد الغذائية والطرود البردية، ويتم السماح لـ 700 أسرة بالاستفادة من تلك الخدمة خلال نسخة تجريبية يقوم بها اثنان من الروبوتات لمدة عام واحد.

وتتمكن تلك الروبوتات بالتحرك بسرعة 5 كيلومترات، وتأتى بوزن يصل إلى 80 كيلوجراما، ويسير برفقتها ضابط لأجل السلامة خلال فترة التجربة.