92 يوما.. معهد الفلك يكشف عن موعد بداية فصل الصيف

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث الانقلاب الصيفى يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو المقبل فى الساعة الـ 11 و14 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.





وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، الخميس، إنه وفقا لتلك الحسابات فعدد أيام فصل الصيف للعام الحالى 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة، لافتا إلى أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا فى السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا فى نصف الكرة الشمالى.

وأوضح القاضى، أن هذا اليوم "الانقلاب الصيفى"، يمثل أطول نهار وأقصر ليل فى العام، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا فى نصف الكرة الجنوبى (الانقلاب الشتوى)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار فى السنة فى نصف الكرة الجنوبى.

وأضاف أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا فى السماء نحو الجنوب لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفى بحيث يكون النهار فى نصف الكرة الشمالى أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومى إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفى الذى يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.

وأكد القاضى، أنه من الأخطاء الشائعة القول بأن الصيف والشتاء ينشأن نتيجة لقرب أو بعد الأرض عن الشمس، والحقيقة العلمية هى أن الصيف والشتاء ينشأن بسبب انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.