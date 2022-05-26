بسعر خيالى.. بيع شمامتين فى مزاد باليابان

جدة - نرمين السيد - وبيعت الثمرتان من الشمام الممتاز فى المزاد بسعر 3 ملايين ين أى حوالى 23550 دولارا.

وكانت شركة "هوكويوباك"، التى مقرها يوبارى، قدمت العرض وتحرص على بيع الفواكه والخضراوات وتقوم بتعبئتها.

كما تخطط الشركة لعقد حدث تذوق مجانى للشمام بما فى ذلك الزوج يومى 4 و5 يونيو فى يوبارى.

وقال كيوميتشى نودا، رئيس الشركة، أن مذاقها يستحق سعرها، موضحا أن الفاكهة الممتازة تحقق أسعارا مرتفعة فى المزادات، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

جدير بالذكر أنه تم بيع زوج من شمام يوبارى فى مزاد لعام 2019 بسعر 5 ملايين ين.