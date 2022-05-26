تحذيرات جديدة من واتساب بشأن تشفير رسائل المحادثات

جدة - نرمين السيد - ويلجأ واتساب إلى تنبيه وتذكير مستخدميه بخطورة الدردشات غير المشفرة، بسبب فائدته فى ترميز وفك تشفير الرسائل المتبادلة على المنصة.
ويساعد التطبيق من خلال تشفير الرسائل فى حماية بيانات المستخدمين من الاختراق، لدوره فى مساعدة المرسلين والمستلمين فقط فى قراءة الرسائل بالمحادثات، ولا يمكن لأحد نقلها حتى الشركة نفسها لا تتمكن من قراءة الرسائل.
ويسعى واتساب لإضافة تغيير جديد بالتطبيق، لإضافة تحذير جديد يذكر المستخدمين بأهمية التشفير، وعند النقر على رسائل واتساب الجديدة المشفرة تظهر صفحة أخرى تخبر المستخدمين بما تم تأمينه من خلال التشفير التام من طرف إلى طرف.
ويمكن الحصول على صفحة التشفير الجديدة من واتساب من خلال الانتقال إلى الإعدادات "settings" ثم اختيار الحساب "Account" وفى النهاية الضغط على الأمان "Security".
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