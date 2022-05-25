تطوير روبوتات جديدة قادرة على إنجاز الأعمال المنزلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة دايسون عن سلسلة جديدة من الروبوتات النموذجية التى قامت بتطويرها، وكشفت عن خطط لتوظيف مئات المهندسين على مدار الخمس سنوات القادمة لبناء روبوتات قادرة على القيام بالأعمال المنزلية.





وتظهر الصورة المنشورة المهارات الحركية للروبوتات بأذرع قادرة على حمل الصحون من رف التجفيف والتقاط ألعاب الأطفال، وأوضحت الشركة أنها تهدف إلى تطوير جهاز مستقل قادر على القيام بالأعمال المنزلية، لافتة إلى إمكانية طرح هذه الأجهزة فى عام 2030. وتوظف شركة دامسون حاليًا 250 مهندسًا المتخصصين فى صناعة الروبوتات من أصحاب الخبرة فى الحاسوب وأجهزة الاستشعار لتصنيع الروبوتات. وتخطط دايسون إلى توظيف 700 مهندسًا آخرين خلال الخمس سنوات القادمة.

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