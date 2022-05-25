أكثر 4 أبراج تتصف بخفة الظل

جدة - نرمين السيد - تعد خفة الظل من الصفات المحبوبة لدى كثير من الأشخاص، ومن يمتلكها يكون شخصًا مميزًا ومرحًا ويفضل الكثيرين الجلوس معه، وهناك مواليد أبراج معينة يتسمون بحب المرح والضحك وخفة الدم، بحسب موقع «أبراج».





أكثر 4 أبراج «دمها خفيف» أولًا: برج الحمل من الأبراج تتسم بخفة الدم والمرح، ويتعامل مع الأشخاص بلطف وخفة ظل. ثانيًا: يعشق مواليد برج القوس الضحك والدعابة، ويكون مميزًا فى أى مكان تواجد فيه، حيث يملئه بهجة حتى وان كان حزينًا من داخله إلا أنه لا يظهر ذلك ويتعامل بظرف وخفو ظل مع الآخرين. ثالثًا: يتصف مواليد برج الجدى بحبهم لإلقاء النكات والسخرية بشكل لطيف، وخفة الدم. رابعًا: الميزان، وهو من الأبراج خفيفة الظل والتى تحب المرح والضحك، ويشارك روح الدعابة مع المحيطين به.

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