جوجل تطلق مزايا جديدة لخدمات «ماب» و «Street View»

جدة - نرمين السيد - وقالت جوجل إنها طورت منصة جديدة بإمكانها تصوير شوارع العالم، من شأنها أن تقدم تجربة مختلفة لتصوير المناطق على الأرض، لم تكن ظاهرة، وذلك بجودة عالية، أو لم يتم تصويرها من قبل، وفقًا لـ «العربية».

والمنصة الجديدة التى طورتها جوجل عبارة عن جهاز صغير يبلغ وزنه أقل من 7 كيلوجرام ومجهز بكاميرات ومستشعرات متعددة، كمستشعرات الردار الضوئى، حيث يمكنه التقاط تفاصيل أكثر دقة من مختلف أماكن التصوير، وهذا يوفر تكاليف ضخمة كانت تتحملها جوجل عند تصميم منصات التصوير، التى تتناسب مع الطبيعة المتغيرة للعالم.

كما تتيح المنصة الجديدة سهولة فى التنقل، مما يجعلها مثالية فى التصوير فى المناطق ذات الطبيعة الواعرة كالغابات والجبال، إلى جانب سهولة تثبيتها فى جميع السيارات.

ومن المتوقع وصول الكاميرات الجديجة بحلول العام المقبل، لتعمل مع السيارات التابعة للخدمة، وذلك لمسح البيانات البصرية لشوارع العالم، وتقديم تجربة فريدة عبر جوجل ستريت فيو.

وتقدم جوجل ميزة لمستخدمى تطبيق «Street View» على هواتف أندرويد وآيفون، تسمح لهم بالتجول عبر الزمان، فى نطاق المناطق التى يتصفحونها فى الخدمة.