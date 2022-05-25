بمكونات طبيعية.. وصفات سهلة لتنظيف الأثاث الخشبى بمنزلك

جدة - نرمين السيد - وتحتار السيدات حول الطريقة المثالية التى يتم من خلالها تنظيف الأثاث الخشبى، وتلميعه والحصول على رائحة لذيذة وقتها.
يوجد عدد من الزيوت الطبيعية التى يمكن الاستعانة بها لتنظيف الأثاث الخشبى وتلميعه، ومنها:
-يمكن استخدام زيت بذر الكتان أو الورنيش لتلميع الأثاث الخشبى وظهوره بمظهر مميز وجديد.
-يمكن خلط بعض المكونات التى منها الخل الأبيض وزيت الزيتون والليمون الحامض لصنع ملمع خاص بالأثاث الخشبى، ونحتاج لإضافة جزء من الخل و3 أجزاء من زيت الزيتون.
-ونستعين بقطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة، لمسح المزيج الطبيعى بعد رشه على الخشب.
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