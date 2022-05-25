خطوات إلغاء الظهور أونلاين على «إنستجرام»

جدة - نرمين السيد - ويتساءل البعض عن طريقة إخفاء حالته سواء نشط أو غير نشط عند استخدام "إنستجرام"، للشعور بالمزيد من الهدوء والراحة عند فتح التطبيق.

وهناك بعض الخطوات التى تساعد المستخدمين فى إخفاء الحالة عبر تطبيق إنستجرام سواء كانت هواتف أندرويد أو أيفون، وفقا لموقع "businessinsider"، منها:

-فتح الطبيق والنقر على أيقونة الصفحة الشخصية (أسفل يمين الشاشة).

-الضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر فى أعلى اليمين.

-اختيار الإعدادات أو "Settings".

-تحديد الخصوصية "Privacy".

-فى قسم التفاعلات "interactions"، يجب النقر فوق حالة النشاط "Activity Status".

-إيقاف تشغيل إظهار حالة النشاط "Show activity status".

ولكن عند فتح تطبيق إنستجرام من الويب، هناك خطوات أخرى لإخفاء الحالة، وهى:

-فتح ويب إنستجرام وتسجيل الدخول إلى الحساب.

-النقر فوق رمز الصفحة الشخصية أعلى اليمين.

-النقر فوق الإعدادات "Settings".

-الضغط على الخصوصية والآمان "Privacy and Security".

-من قسم حالة النشاط "Activity Status"، نحتاج إلى إلغاء تحديد إظهار حالة النشاط "Show Activity Status".