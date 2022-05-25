السبت المقبل.. أول تعامد للشمس على الكعبة المشرفة فى 2022

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية، بجدة فى بيان أصدره اليوم، إنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفى ظل الكعبة تماما ًوظلال جميع الأجسام فى مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، بينما ستكون الشمس مائلة فى سماء المناطق البعيدة فى هذا التوقيت.

وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان فى شهر يوليو.

وأكد أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التى استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة فى غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودى على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لكافة القاطنين فى المناطق البعيدة عن مكة فى الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالى وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك فى حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة فى علم الهندسة وهى طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة وهى تدل أيضاً على كروية الأرض.