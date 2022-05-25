«روس كوسموس» تناقش مشروع المحطة المدارية الواعدة مع الرواد

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المؤسسة، دميترى روجوزين، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الأربعاء: "عقدنا اجتماعا مؤخرا مع مجموعة من رواد الفضاء الروس، وناقشنا مشروع المحطة المدارية الروسية الواعدة وكيف يجب أن تكون هذه المحطة".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسى، يورى بوريسوف قد ذكر فى أبريل العام الماضى، أن الحالة الفنية للمحطة الفضائية الدولية ليست على أحسن ما يرام، لذا فإن روسيا قد تركز على استحداث محطة مدارية وطنية خاصة بها، وتم تكليف شركة إينيرجيا الروسية بالعمل لتجهيز و تحضير الوحدة الأساسية لهذه المحطة حتى عام 2025.

يذكر أن الوحدة الأساسية للمحطة المدارية الواعدة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهى نفسها التى كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية 2024 لتلتحم بها.