10 نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل العصبى والعنيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقدمت قناة إكسترا نيوز، نصائح لمساعدة الأمهات فى التعامل مع الابن العنيد أوالعصبى:

- فهم الحالة المزاجية للطفل جيدا حتى لا يؤدى إلى نوبة عصبية مفاجئة.

- عمل دفتر يكتب فيه سلوك الطفل والمواقف التى يتأثر فيها، والتى قد تسبب فى حالة من الانفجار لديه.

- التركيز على المشكلة المسببة للعصبية ومعرفة حل المشكلة التى يتعرض لها الطفل.

- وضع بعض الحدود والقواعد للطفل لا يجب أن يتخطاها، مثل: "تناول الأكل، والحفاظ على غرفته".

- يجب تغير سلوك الطفل كلما يخطئ بأساليب كثيرة حتى يتعلم، خصوصا عند التعامل مع الأطفال شديدة العناد.

- يجب على الأم أن تكون هادئة الأعصاب وتلتقط أنفاسها وتتحكم بانفعالاتها.

- يجب على كل أم أن تنسى عصبية ابنها وتفكر بصفاته الإيجابية وكيفية تنميتها.

- تقديم يد المساعدة للطفل وتشرح له ما الأشياء المناسبة التى يفعلها والأشياء الممنوعة.

- يجب على الأم أن تصحح له أخطائه طوال الوقت

- زيادة ثقة الطفل فى ذاته وإذا فعل شئ جيد، بالإضافة إلى مدحه إذا أحسن التصرف.