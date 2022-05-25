10 نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل العصبى والعنيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقدمت قناة إكسترا نيوز، نصائح لمساعدة الأمهات فى التعامل مع الابن العنيد أوالعصبى:
- فهم الحالة المزاجية للطفل جيدا حتى لا يؤدى إلى نوبة عصبية مفاجئة.
- عمل دفتر يكتب فيه سلوك الطفل والمواقف التى يتأثر فيها، والتى قد تسبب فى حالة من الانفجار لديه.
- التركيز على المشكلة المسببة للعصبية ومعرفة حل المشكلة التى يتعرض لها الطفل.
- وضع بعض الحدود والقواعد للطفل لا يجب أن يتخطاها، مثل: "تناول الأكل، والحفاظ على غرفته".
- يجب تغير سلوك الطفل كلما يخطئ بأساليب كثيرة حتى يتعلم، خصوصا عند التعامل مع الأطفال شديدة العناد.
- يجب على الأم أن تكون هادئة الأعصاب وتلتقط أنفاسها وتتحكم بانفعالاتها.
- يجب على كل أم أن تنسى عصبية ابنها وتفكر بصفاته الإيجابية وكيفية تنميتها.
- تقديم يد المساعدة للطفل وتشرح له ما الأشياء المناسبة التى يفعلها والأشياء الممنوعة.
- يجب على الأم أن تصحح له أخطائه طوال الوقت
- زيادة ثقة الطفل فى ذاته وإذا فعل شئ جيد، بالإضافة إلى مدحه إذا أحسن التصرف.
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