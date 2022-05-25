تجربة صينية لزراعة 12 ألف بذرة داخل سفينة فضاء

جدة - نرمين السيد - وأوضح الباحثون، فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن زراعة البذور فى الفضاء يعرضها للإشعاع الكونى والجاذبية الصغرى أثناء مهمة فى الفضاء لتحور جينات البذور ثم إرسالها مرة أخرى إلى الأرض لتوليد أنواع جديدة.

وذكر البيان أنه تم إجراء اختبارات التربية فى الفضاء فى جميع رحلات المهمات الفضائية خلال مرحلة التحقق من التكنولوجيا الأساسية لمشروع محطة الفضاء الصينية، وتم نقل الآلاف من بذور المحاصيل والكائنات الحية الدقيقة من 88 منظمة إلى الفضاء وإعادتها إلى الأرض بواسطة شنتشو-12 وشنتشو-13.

يذكر أن الباحثين من شركة أم- قراس، وهى مؤسسة تكنولوجية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالى الصين، أجروا تجارب على ست سلالات من العشب على متن شنتشو-13، وهذه هى المرة الثانية التي ترسل فيها الشركة البذور إلى الفضاء، بعد عودة طفرات أنواع العشب مع مسبار القمر "تشانج آه-5" فى عام 2020.