الحكم بـ السجن 3 سنوات على «كبش».. اعرف التهمة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة عين السودان، فقد تم وضع الكبش فى حجز الشرطة فى جنوب السودان فى وقت سابق من هذا الشهر بعد أن هاجم سيدة تدعى أديو تشابينج، وتبلغ من العمر 45 سنة، وضربها بشدة وبشكل متكرر، مما أدى إلى كسر ضلوعها. وتوفيت على الفور متأثرة بجراحها.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع فى رومبيك إيست فى مكان يُدعى أكويل يول، وتم القبض على الكبش واحتجازه فى مركز للشرطة فى منطقة "مالينج اجوك بايام".

وفى حديثه إلى المنفذ الإعلامى، أوضح الرائد إيليا مابور، أن "المالك بريء وأن الكبش هو من ارتكب الجريمة، لذا فإنه يستحق أن يتم القبض عليه، ثم يتم إحالة القضية لاحقًا إلى المحكمة العرفية حيث يمكن إحالة القضية وديًا".

وأفادت تقارير فى وسائل الإعلام المحلية، بأن الكبش سيقضى السنوات الثلاث المقبلة فى معسكر عسكرى فى مقر مقاطعة أدويل فى ولاية البحيرات السودانية، حيث قضت المحكمة المحلية بأن صاحب الكبش، "Duony Manyang Dhal"، سيتعين عليه أيضًا تسليم خمس بقرات إلى عائلة الضحية.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أيضًا أن يفقد السيد دال الكبش فى نهاية عقوبته حيث تنص القوانين العرفية فى المنطقة على أن أى حيوان أليف يقتل شخصًا يتم منحه بعد ذلك كتعويض لأسرة الضحية.