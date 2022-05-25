فرص مميزة فى العمل ومناسبات عاطفية لهؤلاء.. توقعات الأبراج الأربعاء 25 مايو

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

لا تخاطر على المستوى المهنى فالنتيجة ليست مضمونة، والأمور جيدة على المستوى العاطفى.

الثور

تتخذ قرار مهم فى العمل، وبالك ينشغل بمسألة تتعلق بشريكك العاطفى.

الجوزاء

ساعد زملائك فى حل مشكلاتهم، وتتحسن الروابط العاطفية بينك وبين الحبيب.

السرطان

نجاحات فى العمل، وتسيطر عليك رومانسية زائدة فى العلاقة العاطفية.

الأسد

مهنيًا: لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، عاطفيًا: تهمل أمور عائلية أو أسرية نتيجة للضغوط.

العذراء

اختار التوقيق المناسب لبدء عمل جديد، ومناسبة قريبة على المستوى العاطفى.

الميزان

حدث مميز فى العمل، وعلاقتك تبدو قوية مع الحبيب.

العقرب

تتخلص من بعض المواجهات مع زملاء العمل، ونتائج جيدة على المستوى العاطفى.

القوس

استخدم اللباقة للتواصل مع الآخرين، وتعالج المسائل العاطفية بمنطق.

الجدى

فرصة مميزة فى العمل، وتمضى اليوم بالقرب من الأصدقاء

الدلو

يوم عمل مميز، وعالج الأمور العاطفية بسرعة ولا تهملها.

الحوت

وقت مناسب لتوقيع عقود، لا تحاول المضى فى العلاقة عاطفية، تريث.