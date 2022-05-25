بعد اتهامه بالخيانة.. بيع أنف إبراهيموفيتش فى مزاد

جدة - نرمين السيد - عرض مشجعون سويديون الأنف المكسور من تمثال اللاعب المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الموجود فى مسقط رأسه مالمو، احتجاجًا على ما صفوه تحويل كرة القدم إلى تجارة، وأيضًا ما يرونه خيانة ارتكبها نجم ميلان الإيطالى.





ووصل سعر أنف التمثال فى المزاد اليوم الثلاثاء إلى 610 دولارات، وفقًا لما نشرته «سكاى نيوز عربية». وتعرض التمثال المنصوب للاعب السويدى للكثير من الاعتداءات منذ أن استثمر اللاعب فى نادى هاماربى فى ستوكهولم نوفمبر 2019، الأمر الذى أثار غضب مشجعى مالمو. وتم انتزاع أنف التمثال فى شهر ديسمبر 2019، قبل أن تقطع قدماه فى يناير 2020، مما أدى لسقوطه على السياج الحديد الذى يحميه. وقال مشجعو مالمو أنهم وضعوا 3 نسخ طبق الأصل من أنف التمثال الذى لا يزال مفقودًا للبيع بالمزاد، مضيفين أن تفضيل المال على الحب قد يكلفك غال

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