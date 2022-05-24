تعرف على مواصفات هاتف Redmi Note 11T Pro Plus من شاومى

جدة - نرمين السيد - مواصفات Redmi Note 11T Pro Plus ويحتوى الهاتف الجديد من شاومى على رقاقة معالج Dimensity 8100 5G، كما يدعم تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن الهاتف بالكامل فى خلال 19 دقيقة فقط. ويتضمن 11T Pro Plus تقنية LTPS كما تدعم الشاشة جودة العرض Full HD Plus، وأبعاد 20.5:9، ومعدل تحديث 144Hz.

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