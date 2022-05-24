أسلوب حياة.. أكثر 5 أبراج تعشق الأكل

أبراج تعشق الأكل
برج الجدى
يتناول مولود برج الجدى الطعام لتفريغ طاقته، فعندما يحزن يأكل، يشعر بقلق يأكل يتوتر يأكل ايضًا، فالأكل بالنسبة له وسيلة للتعبير عن كل ما يشعر به.
برج السرطان
مواليد برج السرطان عاشقين لتناول الطعام، ولديهم ابتكارات جديدة فى الطعام، ويتفننو فى أنواع الطعام، وإعداده وتذوقه.
برج الثور
من الأبراج المحبة للطعام بشكل ملفت، وهناك أنواع معينة من الطعام، مثل البيتزا والنشويات وبعض الأطعمة المقلية.
برج الأسد
يعطى قيمة كبيرة للطعام، وعادة ما يكافئ نفسه بتناول وجبات شهية يحبها، ويبحث دائمًا عن المطاعم الجديدة ليتذوق أطباقها، فيحب خوض تجارب جديدة فى الطعام.
برج الدلو
الدلو من الأبراج المحبة لتناول الطعام، ولديه موهبة فى تزيين أطباقه المفضلة، ويحب تناول الأطباق الشهية.
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