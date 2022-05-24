تعاون بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها بجنوب إفريقيا فى تكنولوجيا الفضاء

جدة - نرمين السيد - وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى، والرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء بجنوب إفريقيا أنديسوا مليسا.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون فى مجال تكنولوجيا الفضاء والاستخدام السلمى للفضاء الخارجى، بهدف تفعيل آليات التعاون فى مجال أنشطة الفضاء، والبحث والاستكشاف للأغراض السلمية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين والاستفادة من الموارد البشرية والتقنيات المتاحة.

تمت مراسم التوقيع بحضور نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد خليل عراقى، ومساعد وزير الخارجية لجنوب إفريقيا السفير فضل نصر الدين، وعدد من ممثلى وزارة التعليم العالى بجنوب إفريقيا.

وعقب التوقيع قام الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، بإهداء درع الوكالة لنظيره أنديسوا مليسا جنوب إفريقيا تقديرا وتكريما لدور وكالة الفضاء بجنوب إفريقيا.