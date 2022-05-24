شاهد شجاعة سائق ليبى تنقذ مدينة بنغازى من كارثة محققة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تمكن سائق شاحنة مواد بترولية من تجنيب مدينة بنغازى الواقعة شرق ليبيا، كارثة محقّقة، وإنقاذ حى سكنى بالكامل من انفجار كان قريبا جدا من الوقوع، بعدما اشتعلت النيران فى الشاحنة التى كان يقودها داخل محطة بنزين.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، اندلعت النيران فى الشاحنة لدى تفريغ شحنتها فى محطة الوقود بشارع البيبسى وسط مدينة بنغازى، إلا أن السائق خاطر بحياته وقام بإخراجها من المحطة التى تقع فى منطقة مأهولة بالسكان وقيادتها وهى مشتعلة حتى لا تنفجر داخلها، وتمكن من إبعادها إلى منطقة غير مكتظة بعد فتح الصمامات، من أجل عدم تعريض حياة الناس وممتلكاتهم إلى الخطر.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق ويدعى عبدالله المجبرى بحروق فى يديه، حيث خسر كذلك شاحنته بعد احتراقها بالكامل، وتضرّر عدد من السيارات المتوقفة فى المكان.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران فى محطة الوقود وفى الشاحنة، وعدد من السيارات مصحوبة بتصاعد الدخان الذى غطّى سماء مدينة بنغازى، ووثقت لتدخل السائق لإبعادها من المحطة، قبل أن يظهر رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخماد الحريق.

من جهتها، أعلنت بلدية بنغازى شروعها فى حصر الأضرار الناجمة عن حريق محطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض، مضيفة أنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصا على عدم تكرار الحادث.