رفضها زملاؤها.. موظفة تحصل على 74 ألف جنيه إسترلينى تعويضا

جدة - نرمين السيد - وبسبب خروج زملائها فى نزهة ولم يدعوها، اشتكت ريتا ليهر زملاءها، لشعورها بالرفض لكونها الشخص الوحيد الذى لم تتم دعوته للنزهة.

وبدأ الزملاء يكشفون عن سبب عدم دعوتها للنزهة، وهو أنها من أصل إفريقى أسود مختلط، لذا اشتكت وتحدثت عن التمييز العنصرى.

ولاحظت ليهر منذ بداية عملها ترقية زملائها الأصغر سنا، الذين لم يكونوا من السود أو من أصول مختلطة، وتحدثت مرات كثيرة عن ترقيتها ولكن تم رفض أو تجاهل طلباتها.

وأشارت سارة مور، قاضية التوظيف، إلى التأثير السلبى على الموظف فى العمل عند استبعاد من المناقشة والتحدث مع الزملاء.

وقالت مور لصحيفة "التليجراف": "سيجد العامل العقلانى مثل هذا الاستثناء غير مواتى لأنه يفقد فرصة التواصل مع زملائه فى هذا الحدث العام، كونه بين الزملاء فى العمل، وهذا من شأنه أن يوفر فرصة للوحدة فى الفريق، نتفق بالإجماع على أن هذا كان لأن السيدة ليهر اشتكت من الإيذاء".

وبسبب تلك المعاملة التى تلقتها ليهر فى مكان عملها، تلقت حوالى 74113.65 جنيه إسترلينى كتعويض لها.