عاجل- الاشتراك فى تيك توك لن يكون مجانيا بعد اليوم لمشاهدة الفيديو المميز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنصة الشهيرة أن الميزة الجديدة ستخضع للاختبار بداية من يوم الخميس، وسوف تتيح لصناع المحتوى أن يدرّوا إيرادات شهرية متوقعة، ويجهزوا بثهم المباشر بأسلوبهم الشخصى، بحسب «العربية».
ونشر تيك توك عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو الخاصة بمنشئى المحتوى يشيدون بامتيازات يحصل عليها معجبوهم فى حال اشتركوا، ومن ضمنها استخدام رموز تعبيرية مخصصة خلال المحادثة أثناء البث التدفقى.
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