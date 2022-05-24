أوبو تطرح تابلت جديد بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - ويحمل تابلت أوبو الجديد اسم "Apple iPad Air" والذى يأتى بتصميم مختلف، حيث يُزود بإطارات كبيرة الحجم حول الشاشة، ويبلغ سمك الجهاز 6.94 ميلليمتر، وبوزن حوالى 440 جراما.

ويتميز التابلت بشاشة من نوع LCD قياس 10.36 بوصة، وبجودة عرض 2000 × 1200 بيكسل، كما توفر الشاشة دعمًا للألوان 10 بت وتتميز بانبعاث الضوء الأزرق المنخفض، وفقا لموقع "Gizmochina".

ويتمتع الجهاز بكاميرا خلفية تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بوصة ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو دقة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 بوصة.

ويقترن بذاكرة الوصول العشوائى LPDDR4x بحجم 6 جيجابايت، و128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية بالإضافة إلى قدرتها على الامتداد.

ويزود "Oppo Pad Air" ببطارية كبيرة الحجم ذات سعة قوية تبلغ 7100 ميللى أمبير، ويتوفر بلونين الرمادى والفضى، وبسعر يبدأ من 225 دولار أى حوالى 4160 جنيه مصرى.