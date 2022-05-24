واتساب يعلن توقف دعم عدد من الهواتف (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التطبيق أن الهواتف التى تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، لن تحصل على أى دعم أو تحديثات أمنية أو فنية فى المستقبل خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع "9to5Mac" التقنى، عن استعدادات واتساب لوقف الدعم نهائيا لهواتف أيفون التى تعمل بأنظمة التشغيل iOS 10 و iOS 11، حتى لم تستفيد من أى تحديثات جديدة تُطرح بعد 24 أكتوبر المقبل.

ونصح واتساب المستخدمين بتحديث هواتفهم لنظام تشغيل "iOS 12"، لعدم وقف دعم واتساب ومواصلة تقديم الدعم الأمنى والفنى.

ومن بين الهواتف التى يتوقف عليها التطبيق: هواتف آيفون iPhone 5 و iPhone 5c.

ويجب على مستخدمى الهواتف التى تعمل بالأنظمة القديمة، بالدخول إلى الإعدادات ثم عام، والنقر بعدها فوق تحديث البرنامج وتحديد أحدث إصدار من "iOS".