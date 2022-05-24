الحمام على السلم.. منزل غريب للبيع فى بنسلفانيا

جدة - نرمين السيد - يبدو أن هذه الميزة غريبة للغاية بحيث يتعذر التعامل معها بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الممتلكات المدرجة على مواقع الويب الخاصة بـ العقارات.

"يقع هذا المنزل فى موقع مركزى فى منطقة مرغوبة، وبه مميزات رائعة حيث يحتوى على العديد من مساحات التخزين، وورشة عمل كبيرة فى الطابق السفلى، وتمت إضافة شقة جانبية إضافية، ومرآب منفصل كبير جدًا خلف المنزل. مساحات كبيرة للورش أو تخزين المعدات.

ولم يوضح مالك العقار سبب عرض المنزل للبيع بهذه الصورة أو سبب وضع مقعد المرحاض فى منتصف الدرج، بل وأوضح خلال الإعلان أنه سيباع "كما هو".

وانتشرت الصورة عبر الانترنت، بسبب هذه الصورة، حيث علق أحد مستخدمى موثع "Reddit" قائلاً: "كنت أتوقع أن أرى حمامًا صغيرًا مبنيًا تحت الدرج، وليس مرحاضًا عشوائيًا فى منتصف الدرج"، وعلق آخر قائلاً: "بينما كنت مشغولاً بالرعب فى مرحاض الدرج، هل لاحظت أيضًا أنه على السجاد؟".