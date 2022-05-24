إيلون ماسك: لدى حساب سرى على إنستجرام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - عادة ما يكون ماسك نشطًا جدًا على "تويتر"، حيث ينشر أى شىء، وكل ما يدور فى ذهنه. لكن الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" قال الآن إنه يدير حسابًا "سريًا" على "إنستجرام أيضًا.
وأضاف أنه باستخدام حساب "إنستجرام" السرى، يقوم عادةً بفحص الروابط التى يرسلها إليه أصدقاؤه.
وقال ماسك أثناء الرد على خبير تكنولوجيا المعلومات بون براناى باثول، الذى يتلقى ردودًا منتظمة من ماسك على كل ما يغرده: لدى حساب سرى على "إنستجرام"، لذا يمكننى النقر على الروابط التى يرسلها لى أصدقائى.
يشار إلى أن امتلاك حساب سرى على إحدى منصات التواصل، يتعارض مع قرار ماسك بحذف الصفحات الرسمية لشركاته على فيسبوك، حيث تم حذف صفحتى "سبيس إكس و"تسلا" على "فيسبوك"، وكان لكل منهما حوالى 2.6 مليون متابع.
على العكس من ذلك، تمتلك كل من "سبيى إكس" و"تسلا" حسابًا رسميًا على إنستجرام، المملوك لشركة "ميتا" مثل "فيسبوك" تمامًا.
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