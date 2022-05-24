جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم الحمل تطورات جديدة فى العمل، وأجواء جميلة فى العلاقة العاطفية. الثور تحظى بدعم من المسؤولين فى العمل، والحظ فى صالحك على المستوى العاطفى. الجوزاء لا تدخل فى نقاشات ساخنة مع زملاء العمل، انتبه لم يضع عراقيل بينك وبين شريكك العاطفى. السرطان أمامك قضية مالية هامة، وتبحث هذا اليوم عن التسلية واللهو مع الحبيب. الأسد خبر سار فى الطريق إليك على المستوى المهنى، وأحذر من سؤ الفهم على المستوى العاطفى. العذراء تحرك وأنجز أعمالك، وحاول التساهل مع الشريك العاطفى فى بعض الأمور. الميزان ربما يتحسن وضعك المهنى بعد تدخل الأهل، تحدث مع الشريك العاطفى عن ما تنوى فعله ولا تتصرف بعيدًا عنه. العقرب تقدم ملحوظ فى العمل، ويلاحقك حبيب جديد وتحاول فى الهروب منه. القوس لا تتعصب لآرائك فى العمل، وكن متسامحًا مع الشريك. الجدى اهتم بمصالح الآخرين فى العمل، قد يقابلك الحب فى أى مكان فانتبه. الدلو تغييرات جيدة فى العمل، وقد تقابل بعض التعنت مع الشريك العاطفى. الحوت الحظ يبتسم لك فى العمل، وصارح الشريك بالأفكار التى تراودك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاح فى العمل ومشاكل عاطفية لهؤلاء.. توقعات الأبراج الثلاثاء 24 مايو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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