جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 256 جيجا بايت، ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل. ويأتى هاتف Reno8 Pro Plus بمستشعر ثانى بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويضم مستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى بطارية قدرة 4500 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرحه رسميًا.. تعرف على مواصفات هاتف Reno8 Pro Plus من Oppo على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.