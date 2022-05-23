فيديو صادم لسودانى يحرق ملايين الجنيهات.. تعرف على القصة

جدة - نرمين السيد -

حيث أظهر الفيديو قيام رجل سودانى بإضرام النيران فى أوراق نقدية اكتشف أنها أموال مزورة، حيث أيقن هذا الشخص أنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال من قبل أشخاص إثر معاملة تجارية غير سليمة، بحسب «العربية».

فقام الرجل بحرق هذه الأموال حتى لا يقع شخص آخر فى نفس الفخ الذى وقع فيه.