ببطارية كبيرة.. مواصفات وسعر هاتف فيفو الجديد «Vivo Y72t»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y72t" بشاشة قياس 6.58 بوصة من نوع LCD، وبدقة تبلغ 1080 × 2400 بيكسل. ويتوفر بالهاتف كاميرا كاميرا خلفية مزدوجة بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابيكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو. ويقترن بالهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقدرة 6000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات. ويبدأ سعر هاتف فيفو الجديد "Vivo Y72t" بـ 209 دولارا، أى حوالى 4 آلاف جنيه مصرى.

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