بـ اسم «سكاى».. سيدة تلد ابنها فى مرحاض طائرة أثناء سفرها

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الراكبة التى تدعى شاكيريا مارتن من إنجاب طفل بصحة جيدة خلال منتصف الرحلة التى كانت تقلع من دنفر إلى أورلاندو.

وساعدت مضيفة الطائرة، ديانا جيرالدو، الحامل أثناء تواجدها فى المرحاض لدخولها فى ولادة مبكرة وغير متوقعة.

وأعلنت شركة الرحلات التى تم الاستعانة بها للسفر إلى أورلاندو عند ولادة طفل فى مرحاض الطائرة بـ اسم "سكاى"، بسبب الطريقة الغير معتادة التى وصل بها للعالم.

وبدأت تسرد مارتن قصة ولادتها، حيث صعدت إلى الطائرة وكانت بحالة جيدة ثم أخذت قيلولة، واستيقظت وقتها على تقلصات شديدة، مما دفع المضيفة أخذ الأم إلى المرحاض لمساعدتها فى الولادة.

وبسبب حالة الولادة المبكرة، قال الكابتن كريس ناى، الذى كان يقود الطائرة، تم تحويل الرحلة إلى مطار بينساكولا بفلوريدا، لوجود فريق طبى ينتظر الأم والطفل.