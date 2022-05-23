دراسة حديثة: الاحتباس الحرارى فى المستقبل سيحرم سكان هذه الدولة من النوم

جدة - نرمين السيد - حذرت دراسة حديثة من خطورة التغيرات المناخية وخاصة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتى قد تؤدى على المدى الطويل إلى تقليل ساعات النوم، حيث أن الطقس الحار يؤدى إلى تقليل ساعات النوم نتيجة لتأخر فى الخلود إلى النوم والاستيقاظ المبكر، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلى ميل» عن الدورية العلمية «One Earth».





وأشار باحثون بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك إلى أنه بحلول عام 2099، سوف يتسبب ارتفاع درجة الحرارة فى تقليل ساعات النوم للشخص من 50 إلى 58 ساعة سنويًا، آى ما يقرب من 10 دقائق فى اليوم بحسب «العربية». وأظهرت الدراسة أن تأثيرات درجات الحرارة على فقدان النوم ستكون بشكل أكبر للبلدان التى تعانى من إنخفاض الدخل كالهند، وستؤثر أيضًا على كبار السن والإناث، وسوف ينام البالغون فى وقت متأخر ويستيقظون مبكرًا، وينامون ساعات أقل فى الليالى الحارة مستقبلًا.

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