امرأة تتخرج فى الجامعة بعد بلوغها 82 عاما

جدة - نرمين السيد - ونجحت تلك السيدة التى كانت تعمل ممرضة طوال حياتها، فى الالتحاق بالجامعة فى إدارة الأعمال بولاية ميرلاند الأمريكية فى فترة السبعينات من عمرها.

وحققت السيدة التى تدعى "ماى بيل" النجاح والسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند.

ولجأت بيل إلى دراسة إدارة الأعمال، حتى تكون وسيلة لمساعدتها فى تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.

واتجهت إلى مجال التعيلم بعد حصولها على الكثير من الدعم والشكر على جهودها فى تنظيم الفعاليات، لذا اندفعت للعمل فى مجال تنظيم الفعاليات، وفقا لموقع "إيه بى سى" نيوز.

وقالت: "اعتقد المشرفون أن لدى شيئا مميزا.. عندما كنت أعمل فى مراكز خدمات الصحة قمت بتنظيم بعض الأحداث الكبيرة وقد أعجب الجميع بها، لذلك بدأت فى تنسيق مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم".