جدة - نرمين السيد - ونجحت تلك السيدة التى كانت تعمل ممرضة طوال حياتها، فى الالتحاق بالجامعة فى إدارة الأعمال بولاية ميرلاند الأمريكية فى فترة السبعينات من عمرها.
وحققت السيدة التى تدعى "ماى بيل" النجاح والسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند.
ولجأت بيل إلى دراسة إدارة الأعمال، حتى تكون وسيلة لمساعدتها فى تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.
واتجهت إلى مجال التعيلم بعد حصولها على الكثير من الدعم والشكر على جهودها فى تنظيم الفعاليات، لذا اندفعت للعمل فى مجال تنظيم الفعاليات، وفقا لموقع "إيه بى سى" نيوز.
وقالت: "اعتقد المشرفون أن لدى شيئا مميزا.. عندما كنت أعمل فى مراكز خدمات الصحة قمت بتنظيم بعض الأحداث الكبيرة وقد أعجب الجميع بها، لذلك بدأت فى تنسيق مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امرأة تتخرج فى الجامعة بعد بلوغها 82 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.