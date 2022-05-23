«Google Chat».. ميزة جديدة تحمى بياناتك

جدة - نرمين السيد - وتعمل ميزة "Google Chat" على تنبيه المستخدمين عن اكتشاف أى برامج ضارة، واستهدفت من خلالها الحد من عمليات التصيد الاحتيالى.
ومن خلال ميزة جوجل الجديدة يتم إظهار لافتة باللون الأحمر، لأجل تنبيه المستخدم عند شك جوجل فى روابط يمكن أن تحتوى على نوع من أنواع السرقة الإلكترونية من أشخاص لديهم حسابات شخصية على جوجل.
وتستهدف عملية التصيد الاحتيالى لسرقة أموال المستخدم أو كشف معلومات شخصية عنه التى منها أرقام بطاقة ائتمان أو معلومات البنك أو كلمات المرور، وفقا لموقع "phonearena".
ولكن تساعد ميزة "Google Chat" فى إشعار المستخدم بحظر الرسالة أو قبولها، و تهدف هذه التنبيهات فى الأساس إلى التوقف والتفكير فى مدى الثقة بمرسل الرسالة.
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