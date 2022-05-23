ضايقه.. أسد يأكل إصبع حارسه

جدة - نرمين السيد - ووضع حارس حديقة الحيوان يداه فى قفص الأسد لمداعبته ومضايقته، ولكن ندم سريعا على ما فعله.

وتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه الحارس وهو يضع إصبعه فى القفص المرتبط بالسلسلة أمام عدد من الزوار.

وتجاهل الحارس زمجرة الأسد، وكان يصفق فى وجهه حتى أمسك بإصبعه، وكان يحاول يائسا لإخراج إصبعه من فك الأسد قبل أن ينقطع تماما، وذلك وفقا لموقع صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

واعتقد البعض أنها واحدة من العروض التى يقدمها الحارس، كما قالت شاهدة عيان للصحيفة: "اختفى الجلد بالكامل وحوالى المفصل الأول من إصبعه، هربت من كل شىء، لأننى لا أحب رؤية الدم وكان ذلك رسوميا جدا بالنسبة لى، تعابير وجهه عندما كان يمشى مثل الألم الذى لم يبدأ".