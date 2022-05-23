ألواح طاقة شمسية لتوليد الكهرباء ليلا

جدة - نرمين السيد - ونجحت التجربة الأمريكية فى اختزان هذه الألواح للطاقة الشمسية صباحًا لتوليد الكهرباء أثناء الليل، وذلك وفقا للبيان الإماراتية.

فالأجسام التى تحتوى على حرارة (مثل نبات أو مبنى أو جسم بشرى) تحتاج إلى تبريد نفسها لذلك تلجأ بعض الأجسام إلى عملية التبريد الإشعاعى التى تتمثل بإصدار موجات من الإشعاع الكهرومغناطيسى غير المرئى للعين البشرية لإخراج الحرارة.

وعادة ما تحدث هذه الظاهرة خلال فترات الليل، وهى التى تؤدى إلى تبريد كوكب الأرض حيث تتلاشى موجات الحرارة المنبعثة فى الغلاف الجوى وما بعده.

وبناء على ذلك، نجح باحثون فى جامعة ستانفورد من تركيب نوع جديد من ألواح الطاقة الشمسية، التى تجمع وتحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء فى النهار مثل اللوحات التقليدية، لكن هذا النوع الجديد قادر على تحويل الطاقة المنبعثة من التبريد الإشعاعى إلى طاقة كهربائية بعد غياب الشمس، وفق "مونت كارلو".

ويمكن لهذه التكنولوجيا الجديدة أن تطيل عمر الألواح الشمسية بشكل كبير، وأن تكون بمثابة مصدر مستدام للطاقة لأكثر من 750 مليون شخص يعيشون من دون كهرباء فى جميع أنحاء العالم.