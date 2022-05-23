أحمد يونس عن صباحك ومطرحك: أحلى بداية لليوم

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، قبل موعد بداية الحلقة، وقال: "ميعادنا الساعة 7 صباحا وأحلى بداية لليوم فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "صحصحوا مع يونس"، وقالوا: "من كتر جمال المود معلية الصوت على الآخر"، "أفضل مذيع راديو فى العالم"، "انت ويونس والمزيكا وبس".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.