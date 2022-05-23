جدة - نرمين السيد - ونقلا عن "البيان" الإماراتية، أوضحت الشركة أن النظارة بمقدورها تقديم معلومات عن الشخص، ويمكنها عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلى فى مدى رؤية المستخدم.
وأطلقت جوجل على هذه التقنية "الترجمة الفورية النصية"، وتم خلال المؤتمر عرض فيديو لتوضيحها دون المزيد من التفاصيل.
ولم تكشف الشركة المزيد من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر بطاريتها، فى الوقت نفسه فإن النظارة من الخارج تشبه النظارة التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قليلا.
يذكر أن تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمى فى بيئة خارجية سواء على شاشة عرض مباشرة أو فى مدى رؤية المستخدم تعرف باسم الواقع المعزز "أيه.آر"، والمعروف أن شركات أخرى مثل آبل وفيسبوك تعمل على تطوير نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، ومنذ سنوات قليلة عرضت شركة بوش الألمانية نموذجا اختباريا لنظارة تعرض أسهما لتحديد الاتجاهات أمام عين المستخدم لمساعدته فى الوصول إلى مقصده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تطلق نظارة للترجمة الفورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.