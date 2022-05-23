جوجل تطلق نظارة للترجمة الفورية

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن "البيان" الإماراتية، أوضحت الشركة أن النظارة بمقدورها تقديم معلومات عن الشخص، ويمكنها عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلى فى مدى رؤية المستخدم.

وأطلقت جوجل على هذه التقنية "الترجمة الفورية النصية"، وتم خلال المؤتمر عرض فيديو لتوضيحها دون المزيد من التفاصيل.

ولم تكشف الشركة المزيد من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر بطاريتها، فى الوقت نفسه فإن النظارة من الخارج تشبه النظارة التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قليلا.

يذكر أن تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمى فى بيئة خارجية سواء على شاشة عرض مباشرة أو فى مدى رؤية المستخدم تعرف باسم الواقع المعزز "أيه.آر"، والمعروف أن شركات أخرى مثل آبل وفيسبوك تعمل على تطوير نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، ومنذ سنوات قليلة عرضت شركة بوش الألمانية نموذجا اختباريا لنظارة تعرض أسهما لتحديد الاتجاهات أمام عين المستخدم لمساعدته فى الوصول إلى مقصده.