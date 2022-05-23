إطلاق هاتف فيفو 2022 Vivo Y72t.. مواصفاته وأسعاره المدهشة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع Gizmochina مميزات هاتف فيفو الجديد Vivo Y72t، حيث يتميز ببطارية كبيرة 6000 مللي أمبير، وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات فائقة.

هاتف فيفو Vivo Y72t

وأشار الموقع إلى أن هاتف فيفو Vivo Y72t 2022 يأتى بشاشة قياس 6.58 بوصة من نوع LCD مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، مع دقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل.

ولفت إلى أن هاتف فيفو 2022 يحتوى على مستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يتضمن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف فيفو Vivo Y72t 2022

هاتف فيفو Vivo Y72t 2022 يعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك، كما يدعم الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x تصل إلى 8 جيجابايت، فضلا عن احتوائه على ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1

هاتف فيفو Vivo Y72t

ويدعم هاتف فيفو Vivo Y72t 2022 تقنيات لشبكات 6 Wi-Fi وBluetooth ، وGPS ، ونظام تشغيل Android 11 OS، وواجهة مستخدم للسوفت وير OriginOS 1.0

سعر هاتف فيفو الجديد

يتوفر سعر هاتف فيفو Vivo Y72t بأسعار تتراوح بين 4 آلاف جنيه مصرى للهاتف بقدرة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و4 آلاف و500 للهاتف بقدرة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.